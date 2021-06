Polizeiinspektion Hildesheim

POL-HI: Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort

Zeugenaufruf

Hildesheim (ots)

Giesen (Sti). Am 12.06.2021 gegen 15.15 Uhr ist es auf dem Parkplatz des NP Marktes in der Rathausstraße in Giesen zu einem Verkehrsunfall gekommen. Bei diesem Verkehrsunfall wurde ein geparkter Hyundai i20 beschädigt. Nachdem es zu dem Zusammenstoß gekommen ist, hat sich die Unfallverursacherin unerlaubt von dem Unfallort entfernt. Der Schaden an dem geparkten Hyundai wird auf ca. 400 Euro geschätzt. Die Eigentümerin des beschädigten Hyundai hat bei der Unfallaufnahme angegeben, dass der Verkehrsunfall durch einen unbekannten Zeugen beobachtet wurde. Dieser Zeuge wird gebeten sich mit der Polizei in Sarstedt, unter der Telefonnummer 05066 / 985-0, in Verbindung zu setzen.

Original-Content von: Polizeiinspektion Hildesheim, übermittelt durch news aktuell