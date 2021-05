Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bruchsal - Unfall vermutlich aufgrund internistischem Notfall

Karlsruhe (ots)

Vermutlich aufgrund eines internistischen Notfalls kam es am Samstagmorgen zwischen Bruchsal und Forst zu einem Verkehrsunfall.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand fuhr ein 53-jähriger VW-Fahrer kurz nach 09.00 Uhr auf der Landesstraße 556 von Bruchsal in Richtung Forst. Hierbei verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug, überfuhr den Grünstreifen der die beiden Richtungsfahrbahnen trennt und fuhr anschließend entgegen der Fahrtrichtung weiter in Richtung Forst. Wahrscheinlich ohne aktiv in das Fahrverhalten eingreifen zu können fuhr der 53-Jährige geradeaus in Richtung einer Haltebucht und streifte dort linksseitig an der Leitplanke entlang. Am Ende der Haltebucht wurde das Fahrzeug aufgrund des Verlaufs der Leitplanke wieder in Richtung Fahrbahn abgewiesen. Kurz darauf prallte der VW gegen die Räder des Aufliegers eines Sattelzugs, der auf der Landesstraße 556 in Richtung Bruchsal fuhr. Hierdurch wurde der Pkw des 53-Jährigen schließlich gestoppt. Der Verunfallte musste zunächst in ein Krankenhaus und von dort in eine Spezialklinik gebracht werden. Akute Lebensgefahr besteht mittlerweile jedoch nicht mehr. Der entstandene Sachschaden an dem Pkw und am Sattelzug wird auf etwa 16.000 Euro geschätzt.

