POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.01.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Künzelsau: Drogen konsumiert und dann gefahren

Ein 23-Jähriger steht seit Dienstagabend im Verdacht unter dem Einfluss von Drogen ein Auto in Künzelsau gefahren zu haben. Der Mann war gegen 18.30 Uhr mit seinem Mercedes in der Konsul-Uebele-Straße unterwegs, woraufhin er durch Polizeibeamte überprüft wurde. Während der allgemeinen Verkehrskontrolle kam der Verdacht auf, dass der 23-jährige Fahrer durch Drogen berauscht sein könnte. Ein durchgeführter Test bestätigte dies und verlief positiv. Anschließend ging es für den Mann zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Nun muss der 23-Jährige mit einer Anzeige und Konsequenzen für seinen Führerschein rechnen.

Künzelsau: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

15.000 Euro ist das Resultat eines Verkehrsunfalls in Künzelsau. Am Dienstagnachmittag, gegen 16 Uhr, befuhr ein 46-Jähriger mit seinem Pkw die Max-Eyth-Straße. Als er mit seinem BMW nach rechts in das dortige Parkhaus eines Supermarktes einbiegen wollte, touchierte er den Bordstein. Dadurch erschrak der Fahrer so sehr, dass er scheinbar das Gaspedal mit der Bremse verwechselte und frontal gegen eine Mauer fuhr. Durch den Aufprall lösten die Airbags aus. Der Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und musste im Krankenhaus behandelt werden.

A6 / Bretzfeld: Kontrollen auf der Autobahn

Bei Verkehrskontrollen auf der Autobahn 6 bei Bretzfeld stellten Polizeibeamte am Mittwochvormittag mehrere Verstöße fest. Neben dem Missachten der Gurtpflicht oder dem Erlöschen der Betriebserlaubnis wurde unter anderem auch das Überholen im Überholverbot, Fahren ohne Fahrerlaubnis oder Kennzeichenmissbrauch zur Anzeige gebracht.

