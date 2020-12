Polizeipräsidium Konstanz

POL-KN: (Konstanz-Paradies) Fahrertür unvorsichtig geöffnet (07.12.2020)

KonstanzKonstanz (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einem Sachschaden von rund 8.500 Euro hat sich am Montag gegen 17.00 Uhr in der Brauneggerstraße ereignet. Nach seitlichem Einparken in eine Parklücke am Fahrbahnrand öffnete eine 55-jährige Frau die Autotür ihres Daimler-Benz, ohne dabei auf den nachfolgenden Verkehr zu achten. Eine 52-jährige Seat-Fahrerin, welche in Fahrtrichtung Seerhein fuhr, kollidierte mit der Fahrertür des parkenden Daimler. Beide Fahrzeuge mussten von einem Abschleppdienst abtransportiert werden. Verletzt wurde bei dem Unfall niemand.

