Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2021

Heilbronn (ots)

Öhringen: Diebstahl aus Tresor - Täter in Haft

Ein 29-Jähriger entwendete am Sonntag gegen 10.15 Uhr Bargeld aus einem Tresor und schlug den Besitzer auf seiner Flucht nieder. Bei der Festnahme durch die Polizei widersetzte er sich erneut, konnte jedoch festgenommen und inhaftiert werden. Der Mann hatte am Sonntagmorgen durch eine Seitentüre ein Gebäude in der Ziegeleistraße betreten, welches als Geschäfts- und Wohnhaus genutzt wird. Dort stieß er auf einen Tresor. Ihm gelang es, diesen zu öffnen und daraus ein Kuvert mit ungefähr 35.000 Euro Bargeld zu entwenden. Anschließend verließ er das Haus jedoch nicht, sondern ging in das Obergeschoss, wo er auf einen der Bewohner traf. Durch eine weitere Bewohnerin wurde anschließend die Polizei verständigt. Währenddessen entschloss sich der 29-Jährige dazu, den Tatort zu verlassen. Ein weiterer Bewohner des Hauses, der das Öffnen des Tresors bemerkt hatte, ging dem Täter nach und konnte ihn am Eingangstor des Grundstücks einholen. Nachdem er ihn angesprochen hatte, schlug der 29-jährige Dieb den 54-jährigen Verfolger unvermittelt mit der Faust in das Gesicht, woraufhin dieser zu Boden ging. Anschließend setzte der alkoholisierte Täter seine Flucht fort, konnte jedoch in der Ziegeleistraße von Einsatzkräften der Polizei Öhringen festgenommen werden. Hierbei leistete er erheblichen Widerstand und verletzte zwei Polizeibeamte leicht. Nach der Festnahme wurde gegen den 29-Jährige beim zuständigen Amtsgericht ein Haftbefehl erlassen und in Vollzug gesetzt. Anschließend wurde er in eine Justizvollzugsanstalt überstellt.

