Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 27.01.2021 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Forchtenberg: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter beschädigte am Dienstagvormittag mit seinem Lkw einen am Straßenrand geparkten Pkw und fuhr davon. Zwischen 10.15 Uhr und 11 Uhr befuhr der Lkw bergaufwärts die Schulstraße. Dabei streifte der Laster ein dort abgestellten VW T-Roc und verursachte Sachschaden in Höhe von circa 7.000 Euro. Anstatt sich um den verursachten Schaden zu kümmern, fuhr der Unfallverursacher mit seinem Gefährt weiter. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Angaben zu dem Lkw machen können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 07940 9400, zu melden.

Öhringen: Rutschpartie

Ein Auffahrunfall in Öhringen verursachte am Dienstagmorgen Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Gegen 5.30 Uhr war eine 45-Jährige mit ihrem Auto in der Hindenburgstraße unterwegs. An der Einmündung zur Heilbronner Straße konnte sie ihren Citroen auf der schnee- und eisglatten Fahrbahn nicht zum Stillstand bringen und rutschte in die vorfahrtsberechtigte Straße hinein. Daraufhin prallte der Wagen mit dem auf der Heilbronner Straße fahrenden Hyundai eines 52-Jährigen zusammen. Verletzt wurde niemand. Es entstand lediglich Sachschaden.

Neuenstein-Kleinhirschbach: Auf glatter Straße von der Fahrbahn abgekommen Ein 51-Jähriger kam am Dienstagmorgen mit seinem Pkw von der Fahrbahn ab und verursachte erheblichen Sachschaden an seinem Gefährt. Gegen 10 Uhr befuhr der Mann mit seinem 3er BMW die Kreisstraße bei Kleinhirschbach. In einer Linkskurve verlor der Mann auf der schnee- und eisbedeckten Straße die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach rechts von der Fahrbahn ab. Abseits der Straße kam der Wagen nach dem Aufprall gegen eine Verdohlung zu Stehen. Durch den Unfall entstand ein geschätzter Sachschaden in Höhe von circa 20.000 Euro. Verletzt wurde niemand.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 / 104 - 1018

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell