POL-HI: Alfeld/Adenstedt Alkoholisierter Motorradfahrer verunglückt

Alfeld

Am Sonntagmorgen, 13.06.2021, gegen 09.00 Uhr, verunglückte auf der L 469 (Adenstedter Berg) ein 43-jähriger Kradfahrer aus dem Raum Nienburg /Weser. Der Nienburger war mit seinem Krad von Adenstedt kommend in Richtung Alfeld unterwegs. Auf der abschüssigen Strecke verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über sein Krad und stieß linksseitig gegen die Schutzplanke. Dabei wurde der 43-jährige leicht verletzt. An dem Krad und der Schutzplanke entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.000,- Euro. Während der Unfallaufnahme stellten die eingesetzten Polizeibeamtinnen bei dem Kradfahrer fest, dass dieser nicht unerheblich unter Alkoholeinfluss stand. Nach der Erstversorgung durch die alarmierten Rettungssanitäter wurde dem Nienburger im Krankenhaus Alfeld eine Blutprobe entnommen und sein Führerschein sichergestellt./tsc

