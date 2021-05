Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Bottrop: Linienbus mit Flasche beworfen - Täter flüchtet

Recklinghausen

Die Polizei sucht einen Mann, der am späten Montagabend einen Linienbus beschädigt hat. Der Mann war zuvor als Fahrgast im SB 16 unterwegs - auf dem Weg zum ZOB. Als der Bus gegen 23.15 Uhr an der Haltestelle Borbecker Straße anhielt, beleidigte der unbekannte Fahrgast die 43-jährige Busfahrerin. Schon während der Fahrt soll der Mann Alkohol getrunken und sich aggressiv verhalten haben. An der Haltestelle stieg er schließlich aus, warf dann aber noch eine Glasflasche gegen den Bus. Dabei zersplitterte eine Scheibe. Anschließend lief der Mann in unbekannte Richtung davon. Er konnte wie folgt beschrieben werden: etwa 25 bis 35 Jahre alt, ca. 1,65m bis 1,70m groß, Glatze, bekleidet war er mit einer blauen Jeanshose und einer braunen Jacke. Er soll mit Akzent gesprochen haben. Der Sachschaden am Bus wird auf etwa 800 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf den tatverdächtigen Mann geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0800/2361 111 beim zuständigen Kriminalkommissariat zu melden.

