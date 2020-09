Polizei Homberg

POL-HR: Gudensberg: Unbekannte Täter stehlen zwei Teleskopradlader im Wert von 110.000,- Euro

Homberg (ots)

Gudensberg Diebstahl von zwei Landmaschinen Tatzeit: 17.09.2020, 17:00 Uhr - 18.09.2020, 08:00Uhr Zwei neue Teleskopradlader im Gesamtwert von 110.000,- Euro stahlen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht vom Gelände eines Landmaschinenhandels im Bahnwiesenweg. Die Täter hatten einen Maschendrahtzaun am Firmengelände durchtrennt und sich anschließend zu den dort abgestellten Radladern begeben. Auf nicht bekannte Weise wurden die zwei Radlader vom Firmengelände gebracht und vermutlich in der Nähe auf ein Transportfahrzeug verladen. Bei den gestohlenen roten Radladern handelt es sich um Maschinen des Herstellers Weidemann, einmal Modell 3080 T im Wert von 50.000,- Euro und einmal Modell 5080 T im Wert von 60.000,- Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation in Fritzlar, unter Tel.: 05622-99660 Markus Brettschneider, PHK -Pressesprecher-

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Nordhessen

Polizeidirektion Schwalm-Eder

August-Vilmar-Str. 20

34576 Homberg

Pressestelle



Telefon: 05681/774 130

E-Mail: pp-poea-homberg-ast.ppnh@polizei.hessen.de

http://www.polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizei Homberg, übermittelt durch news aktuell