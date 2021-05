Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Herten: Kind bei Unfall verletzt

Recklinghausen (ots)

Am Montag (15.20 Uhr) verletzte sich ein 12-Jähriger aus Herten bei einem Unfall auf der Schützenstraße. Eine 38-jährige Recklinghäuserin fuhr mit ihrem Auto auf der Schützenstraße in Richtung Herten-Süd und stieß, in Höhe der Hochstraße, mit dem Jungen zusammen, der die Schützenstraße fußläufig von rechts in Richtung Hochstraße querte. Der Junge fiel zu Boden. Ein Rettungswagen brachte den schwer Verletzten in Krankenhaus. Dort verblieb er vorsorglich zur Beobachtung. Ein Sachschaden ist nach bisherigen Erkenntnissen nicht entstanden.

