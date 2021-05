Polizeipräsidium Recklinghausen

POL-RE: Kreis Recklinghausen/Bottrop: Einbrüche und Diebstahl

Recklinghausen (ots)

Castrop-Rauxel:

Auf der Schulstraße sind in der Nacht von Freitag auf Samstag unbekannte Täter in einen Friseursalon eingebrochen, nachdem sie die Eingnagstür aufgehebelt hatten. Teile des Salons wurden durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde nichts gestohlen.

Auf der Vördestraße verschafften sich bislang unbekannte Täter Zutritt zum Gelände eines Fussballvereins, indem sie ein Vorhängeschloss aufbrachen. Auf dem Gelände selbst wurden mehrere Türen und Fenster aufgehebelt - unter anderem zum Putzraum. Die Täter erbeuteten Sportbekleidung und eine Kabelverlängerung. Der Einbruch passierte zwischen vergangenem Dienstag (11.05.) und Sonntag (16.05.). Die Polizei sucht Zeugen, die in dieser Zeit Verdächtiges beobachtet haben.

Freitagmittag (13.20 Uhr) verschaffte sich ein bisher unbekannter Mann Zugang zu einem Geschäft an der Westerfilder Straße und stahl Bargeld aus der Kasse. Ein Mitarbeiter störte den Unbekannten bei der Tatausführung und sah diesen noch flüchten. Beschrieben wird der Flüchtige wie folgt: graue Haare, etwa 50 Jahre alt, etwa 1,80m groß, Jeans und graue Strickjacke.

Recklinghausen:

An der Kölner Straße brachen unbekannte Täter in eine Firma ein und beschädigten dabei zwei Innentüren und ein Fenster. Angaben zur möglichen Beute sowie zum Sachschaden können nicht gemacht werden. Die Tat wurde am Samstag, um 16.25 Uhr entdeckt. Täterhinweise liegen bislang nicht vor.

Herten:

Unbekannte brachen an der Kaiserstraße in eine Erdgeschosswohnung ein. Sie durchsuchten diverse Räume und stahlen Bargeld und Schmuck. Ein Sachschaden liegt nicht vor. Konkrete Täterhinweise sind nicht bekannt. Die Tatzeit liegt zwischen Freitag, 13.45 Uhr, und Samstag, 14.15 Uhr.

Hinweise nimmt die Polizei unter der Tel.: 0800 2361 111 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Recklinghausen, übermittelt durch news aktuell