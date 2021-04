Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Ludwigshafen - Geparkter PKW beschädigt

Ludwigshafen (ots)

Im Zeitraum 03.04.2021 von 17:00 Uhr bis 17:30 Uhr wurde in der Merianstraße in Oggersheim, die Heckscheibe des geparkten grauen PKW Mercedes-Benz durch unbekannten Täter beschädigt. Es entstand ein Schaden in Höhe von ca. 1500 Euro.

Zeugen der Sachbeschädigung werden gebeten sich bei der Polizeiwache Oggersheim unter der Telefonnummer 0621 / 963-2403 oder der E-Mail Adresse pwoggersheim@polizei.rlp.de zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell