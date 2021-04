Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Radfahrer fährt auf Auto auf und stürzt - 21-Jähriger leicht verletzt

Heidelberg (ots)

Bei einem Unfall am Dienstag kurz vor 10 Uhr in der Bergstraße wurde ein 21-jähriger Radfahrer leicht verletzt. Der Radfahrer war mit seinem Mountainbike stadteinwärts unterwegs und fuhr kurz nach der Einmündung Rosenbergweg auf einen davor verkehrsbedingt abbremsenden BMW hinten auf. Der Verletzte wurde zur weiteren Versorgung mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht. An dem Auto entstand Sachschaden von ca. 600 Euro.

