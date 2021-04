Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Rastatt - Gescheiterter Einbruch

Rastatt (ots)

Nach einem erfolglosen Versuch in eine Bäckerei in der Murgtalstraße einzubrechen, haben die Beamten des Polizeireviers Rastatt die Ermittlungen aufgenommen. Um 4.30 Uhr am Donnerstagmorgen wurde die Polizei durch Mitarbeiter über einen Alarm verständigt, woraufhin mehrere Streifen das Objekt umstellten. Bis zur Alarmierung der Polizei waren der oder die Langfinger jedoch bereits geflüchtet, so dass nur noch die Schäden an Türen vorzufinden waren. In die Bäckerei gelangte der ungebetene Besuch offenbar nicht.

/rs

