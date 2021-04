Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Bühl - Verletzte nach Vorfahrtsmissachtung

Bühl (ots)

Eine Vorfahrtsverletzung führte am Donnerstagvormittag zu einem Verkehrsunfall mit verletzten Personen. Der Fahrer eines Volkswagen war gegen 10 Uhr auf der Georg-Schäffler-Straße unterwegs, als es zum Zusammenstoß mit dem vorfahrtsberechtigten Lenker eines Mercedes Sprinter kam, welcher auf der Dieselstraße unterwegs war. Bei dem Zusammenstoß im Kreuzungsbereich wurden beide Fahrzeugführer verletzt, sie wurden zur Behandlung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Auch eine im Sprinter mitfahrende Frau wurde vorsorglich zur Untersuchung in die Klinik gebracht. Der entstandene Sachschaden wird von den Beamten des Polizeireviers Bühl auf 15.000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. /ma

