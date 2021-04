Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Oftersheim: Zwei Personen durch Schmorbrand verletzt in Klinik; Ursache noch unklar

Oftersheim (ots)

Durch einen Schmorbrand in einer Wohnung in der Heidelberger Straße wurden am frühen Mittwochmorgen zwei über 90 Jahre alte Bewohner verletzt. Mit dem Verdacht, Rauchgasvergiftungen erlitten zu haben, wurden sie nach ihren notärztlichen Behandlungen mit einem Rettungswagen in eine Klinik gebracht.

Der Schmorbrand war kurz vor 3 Uhr in der Wohnung des betagten Ehepaares aus bislang unbekannter Ursache ausgebrochen. Die Feuerwehr Oftersheim war mit 16 Brandbekämpfern vor Ort und konnte durch ihr Eingreifen Schlimmeres verhindern. Der Schaden ist gering.

Die Brandexperten des Polizeirevier Schwetzingen haben die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell