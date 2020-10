Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Katalysatoren an zwei öffentlich geparkten Opel Astra abgeflext und gestohlen

Pirmasens (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch, zwischen 23:30 Uhr und 06:00 Uhr, stahlen unbekannte Täter die Katalysatoren zweier in der Adlerstraße geparkter Pkw. Die Katalysatoren sind mittels Akkuflex fachgerecht vom Auspufftrakt abgetrennt worden. Das Ganze dürfte jeweils nicht länger als eine Minute gedauert haben und sollte einen entsprechenden Lärm verursacht haben. Einmal handelte es sich um einen Opel Astra, der vor der Hausnummer 15 geparkt war. Im zweiten Fall war der Astra vor dem Anwesen 63c geparkt. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Diebstählen Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell