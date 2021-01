Polizei Wolfsburg

POL-WOB: Zeuge entdeckt Hilflosen im Schnee - Glück gehabt

WolfsburgWolfsburg (ots)

Wolfsburg, OT Hellwinkel, Nordsteimker Straße 09.01.2021, 14.30 Uhr

Glück im Unglück hatte ein 38 Jahre alter Wolfsburger, nachdem er am Samstag wohl etwas zu tief ins Glas geschaut hatte. Ein aufmerksamer Zeuge fand den 38-Jährigen gegen 14.30 Uhr auf einem Waldpfad an der Nordsteimker Straße in hilfloser Lage liegend vor. Die herbeigerufene Polizei war wenig später vor Ort. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab 2,61 Promille. Da der Betroffene sich in Hilfloser Lage befand, wurde er mit ins Polizeigewahrsam gebracht, wo er seinen Rausch ausschlafen konnte. Polizeisprecher Thomas Figge: "Der Mann kann von Glück sprechen. Hätte der Zeuge ihn nicht rechtzeitig entdeckt oder wäre das Ganze Nacht passiert, hätte der 38-Jährige bei den derzeit niedrigen Temperaturen wahrscheinlich schwere Erfrierungen davongetragen oder wäre sogar erfroren."

Rückfragen bitte an:

Polizei Wolfsburg

Thomas Figge

Telefon: +49 (0)5361 4646 204

E-Mail: pressestelle@pi-wob.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Wolfsburg, übermittelt durch news aktuell