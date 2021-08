Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Sachbeschädigung an Wahlplakaten in Neuhäusel

Montabaur (ots)

Im Zeitraum vom Freitag, 14.08.21, 23:00 Uhr und Sonntag, 15.08.21, 19:20 Uhr kam es auf der Hauptstraße in Neuhäusel zu Sachbeschädigungen und Schmierereien an mehreren Wahlplakaten. Der entstandene Schaden beläuft sich auf ca. 50 EUR. Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Montabaur, Tel. 02602 - 9226 0.

