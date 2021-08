Polizeidirektion Montabaur

POL-PDMT: Junger Fahrer unter Alkoholeinfluss

Mörlen (ots)

Am Freitag, den 20.08.2021 um 23:11 Uhr wurde in der "Nassauer Straße" in Mörlen im Rahmen einer allgemeinen Verkehrskontrolle durch Beamte der Polizei Hachenburg bei einem 21-jährigen Fahrzeugführer eines Peugeot Boxer Alkoholgeruch in der Atemluft festgestellt. Ein durchgeführter Atemalkoholtest bestätigte den Verdacht. Nachdem der junge Mann einen gerichtsverwertbaren Atemalkoholtest auf der Dienststelle durchgeführt hatte, wurde dieser aus der Maßnahme entlassen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein entsprechendes Ordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet.

