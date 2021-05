Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Bad Säckingen: Fensterscheiben an Autos eingeschlagen

Unbekannte brachen in der Nacht von Mittwoch, 19.05.2021 auf Donnerstag, 20.05.2021 über die Fensterscheibe in zwei Autos ein. Beide standen zur Tatzeit im Römerweg. In einem Fall wurde ein Geldbeutel aus dem Seitenfach gestohlen. Darin befanden sich neben Bargeld auch der Führerschein, der Ausweis und die Krankenkassenkarte. Beim anderen Fahrzeug wurde eine lila gefärbte Kosmetiktasche mit einem IPhone Ladekabel und einer Nagelschere entwendet. Der Sachschaden beläuft sich auf jeweils 300 Euro. Das Polizeirevier Bad Säckingen (07761/9340) hat die Ermittlungen aufgenommen.

