Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küssaberg/ Ettikon: Leere Opferkasse und Feuerlöscher aus Kapelle gestohlen

Freiburg (ots)

Zu einem dreisten Diebstahl kam es am Mittwoch, 19.05.2021 zwischen 17.00 Uhr und 21.00 Uhr in der Friedenskapelle in Ettikon. Hier entwendeten Unbekannte den Feuerlöscher und die leere Opferkasse aus der Kapelle. Der Polizeiposten Tiengen (07741/83160) hat die Ermittlungen aufgenommen.

md/tb

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell