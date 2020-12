Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Geldautomat aufgehebelt

FischbachFischbach (ots)

Der Geldautomat im Vorraum der Raiffeisen- und Volksbank Südliche Weinstraße-Wasgau in der Bitscher Straße wurde gegen 03:20 Uhr von unbekannten Tätern aufgehebelt. Auf dem vorliegenden Video-Material sind nach erster Sichtung mindestens 2 maskierte Täter erkennbar. Nach derzeitigem Stand wurde nichts entwendet. Möglicherweise wurden die Täter bei der Tatausführung gestört. Zeugen, die im Zusammenhang mit dem Automatenaufbruch Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail kipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. kips

