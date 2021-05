Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: B31a: Unfall mit hohem Sachschaden - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am 20.05.2021 ereignete sich gegen 08:00 Uhr auf der Ausfädelungs-/ Einfädelungsspur der B31a, stadteinwärts, auf der Brücke zur Auffahrt A5 Richtung Karlsruhe ein Unfall mit zwei beteiligten Fahrzeugen. Bei den Autos handelte es sich um Fahrzeuge der Firma "Volvo" und "Mini". An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Tausend Euro.

Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Freiburg, unter 0761/ 882-3100 zu melden.

