POL-FR: Verkehrsunfallflucht - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

LKR W-T

- Waldshut

Am Donnerstagnachmittag kam es auf der B 34, in Fahrtrichtung Tiengen, kurz vor der Ampelkreuzung am Grenzübergang Waldshut - CH Koblenz zu einem Verkehrsunfall zwischen einem goldenen VW Touran und einem grauen PKW, welcher vom rechten auf den linken Fahrstreifen wechselte. Der Fahrer des grauen PKW entfernte sich anschließend von der Unfallstelle, ohne sich um den entstandenen Sachschaden zu kümmern. Bislang ist lediglich bekannt, dass es sich um einen grauen PKW - ähnlich Opel Zafira - mit WT-Kennzeichen handelt.

Zeugen des Verkehrsunfalles werden gebeten, sich bei dem Polizeirevier Waldshut-Tiengen unter 07751 8316-531 zu melden.

Stand: 18:45 Uhr

FLZ/as (rwt)

