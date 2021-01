Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210111 - 0029 Frankfurt-Eckenheim: Polizei macht Drogenhändler dingfest

FrankfurtFrankfurt (ots)

(hol) Knapp 1,5 Kilogramm Haschisch, 230 Gramm Kokain und mehrere tausend Euro Bargeld, dazu Feinwaagen und weiteres Material, das für den Verkauf von Drogen benötigt wird. So lautet die Bilanz einer Festnahme am Freitagnachmittag in Eckenheim.

Gegen 13:30 Uhr kontrollierte eine Zivilstreife einen 53-jährigen Mann in der Sigmund-Freud-Straße. Die Beamten staunten nicht schlecht, als sie in der Unterhose des Mannes 25 Gramm Kokain fanden. Bei der anschließenden Durchsuchung seiner und einer weiteren Wohnung fand die Polizei die oben aufgezählten Beweismittel. Die zweite Wohnung war dem Dealer von einem anderen 53-Jährigen als Bunker zur Verfügung gestellt worden. Gegen ihn leiteten die Beamten ein gesondertes Verfahren ein. Beide Männer wurden im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

