Polizeipräsidium Frankfurt am Main

POL-F: 210111 - 0028 Frankfurt-Bahnhofsviertel: Festnahme von Crackdealern

FrankfurtFrankfurt (ots)

(hol) Am Samstag (09.01.21) nahm die Polizei zwei Crackhändler im Bahnhofsviertel fest. Einer der beiden benötigte im Anschluss eine medizinische Versorgung, da er das Rauschgift geschluckt hatte.

Gegen 13:30 Uhr fielen die beiden 23-jährigen Männer einer Streife in der Taunusstraße auf. Bei der folgenden Kontrolle warf einer der beiden Cracksteine weg, während der andere die in der Mundhöhle mitgeführten Drogen zwecks Beweisvernichtung herunterschluckte. Dabei vergaß er aber offensichtlich, dass er weiteres Rauschgift in den Taschen mitführte. Die Beamten nahmen die Rauschgifthändler fest. Das Schlucken der Drogen rächte sich kurz darauf, denn der Dealer musste sich mehrfach übergeben. Er wurde zur ärztlichen Behandlung in ein umliegendes Krankenhaus gebracht. Währenddessen durchsuchten die Fahnder nach richterlicher Anordnung die Wohnung dieses Dealers und fanden weitere Drogen und Bargeld. Insgesamt beschlagnahmten sie fünf Gramm Crack, eine geringe Menge Haschisch sowie mehrere hundert Euro Bargeld. Der zweite Rauschgifthändler hat keinen festen Wohnsitz. Damit erübrigte sich eine Durchsuchung, allerdings lieferte ihn die Polizei zwecks richterlicher Vorführung in die Haftzellen ein. Der Haftrichter erließ einen Haftbefehl gegen den 23-Jährigen, so dass er nun zumindest eine temporäre Unterkunft hat.

