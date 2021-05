Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Lörrach: Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Freiburg (ots)

Am Donnerstag, 20.05.2021, im Zeitraum von 08.30 Uhr und 09.40 Uhr, streifte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug, vermutlich beim Ausparken, einen geparkten weißen BMW an der hinteren linken Fahrzeugseite. Der Unbekannte entfernte sich von der Unfallstelle ohne sich um eine Schadensregulierung zu kümmern. Der Sachschaden beträgt etwa 1.500 Euro. Unklar ist die genaue Unfallörtlichkeit. Bei dieser könnte es sich um den Parkplatz eines großen Einkaufsmarktes in der Robert-Bosch-Straße handeln, aber vielleicht auch um den Parkplatz eines Kindergartens in der Röttler Straße in Haagen. Das Polizeirevier Lörrach, Telefon 07621 176-0, sucht Zeugen, welche sachdienliche Hinweise geben können.

