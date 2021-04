Kreispolizeibehörde Höxter

POL-HX: Frau bei Wohnungsbrand verletzt

37671 Höxter (ots)

Eine 57 jährige Frau ist bei einem Wohnungsbrand am Karfreitag, 02.04.2021, in der höxteraner Innenstadt verletzt worden. Gegen 13:40 Uhr wurde aus einem Wohn- und Geschäftshaus in der Stummrigenstraße ein Feuer gemeldet. Das Gebäude befindet sich in einem Teil der Fußgängerzone. Bei Eintreffen der Rettungskräfte hatte sich der Bewohner des ersten Obergeschosses bereits in Sicherheit bringen können. Die Bewohnerin des zweiten Obergeschosses befand sich zu diesem Zeitpunkt noch in ihrer Wohnung und wurde durch Rettungskräfte der Feuerwehr aus ihrer Wohnung geborgen. Sie wurde anschließend verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Auf Grund des Feuers und des Einsatzes von Löschwasser ist das Haus derzeit nicht bewohnbar. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern derzeit noch an. Die Höhe des Gebäudeschadens lässt sich derzeit noch nicht beziffern. /He

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Höxter, übermittelt durch news aktuell