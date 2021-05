Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: aufgemotzter Pkw aus dem Verkehr gezogen

Freiburg (ots)

Die Verkehrspolizei kontrollierte am Mittwoch, 19.05.2021, gegen 01.00 Uhr, einen 23-Jährigen, welcher mit seinem BMW auf der Bundesstraße 317 von Lörrach kommend in Richtung Weil am Rhein unterwegs war. Die Polizisten stellten an dem BMW eine Vielzahl von Mängeln fest. Wie zum Beispiel dunkel nachlasierte Heckleuchten, nicht eingetragene LED Scheinwerfer, nicht eingetragenes Gewindefahrwerk mit falscher Rad-/Reifenkombination und noch einiges mehr. Der Pkw wurde sichergestellt und zur Sicherheitskontrolle bei einer technischen Prüforganisation vorgeführt. Aufgrund der technischen Veränderungen wurde der Pkw aus dem Verkehr gezogen, da diese Veränderungen nicht den Vorschriften entsprachen und dadurch die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtig wird.

