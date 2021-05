Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: Vorfahrtsverletzung - hoher Sachschaden

Freiburg (ots)

Am Mittwoch, 19.05.2021, gegen 17.20 Uhr, missachtete eine 26-jährige Pkw-Fahrerin, an der Kreuzung Sternenschanzstraße / Humboldtstraße, die Vorfahrt eines von rechts kommenden 54-jährigen Pkw-Fahrer. Im Kreuzungsbereich kam es zur Kollision. Im weiteren Verlauf wurde der Pkw des 54-Jährigen an eine Mauer abgewiesen. Der gesamte Sachschaden beträgt etwa 20.000 Euro. Ein Pkw war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden.

