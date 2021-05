Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Heitersheim: Auf Vögel geschossen - Zeugen gesucht

Freiburg (ots)

Bereits am 18.04.21 wurden in der Beiersdorfstraße in Heitersheim, vor einem metallverarbeitenden Betrieb, fünf tote Vögel aufgefunden.

Es handelte sich um drei Elstern, eine Krähe und eine Taube. Die Tiere wurden auch im Hinblick auf die zu diesem Zeitpunkt noch grassierende Geflügelpest veterinärmedizinisch untersucht.

Im Rahmen einer Obduktion konnten bei allen fünf Tieren Schußverletzungen als Todesursache festgestellt werden. Aufgrund der Spurenlage dürfte davon ausgegangen werden, dass die Tiere mit einem Luftgewehr beschossen wurden.

Die Polizei weist darauf hin, dass das Schießen von Vögeln unabhängig von der Vogelart auf jeden Fall eine Straftat darstellt, die der Staatsanwaltschaft anzuzeigen ist.

Die Fachdienststelle Gewerbe/Umwelt des Polizeipräsidiums Freiburg hat die Ermittlung übernommen und sucht Zeugen, die Hinweise zur Täterschaft geben können.

Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Müllheim (rund um die Uhr) unter Tel. 07631-1788-0 oder die Fachdienststelle Gewerbe/Umwelt (zu den üblichen Bürozeiten) unter Tel. 0761-21689-0 entgegen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Freiburg, übermittelt durch news aktuell