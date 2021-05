Polizei Bonn

POL-BN: Königswinter: Verdacht eines illegalen Autorennens - Zwei Pkw sichergestellt

Königswinter (ots)

Das Verkehrskommissariat 1 der Bonner Polizei ermittelt wegen des Verdachts eines möglichen illegalen Autorennens in Königswinter.

Am gestrigen Mittwoch (05.05.2021) gegen 19:30 Uhr meldete ein Radfahrer der Leitstelle der Bonner Polizei zwei Fahrzeuge, die ihn auf der Zufahrt zum Petersberg in einer Kurve mit quietschenden Reifen und aufheulendem Motor durch sog. "Driften" gefährdet haben sollen. Ein Streifenteam der Polizeiwache Ramersdorf konnte am Einsatzort die beiden 18-jährigen Autofahrer, deren 16 und 17 Jahre alten Beifahrerinnen sowie drei Radfahrer (37, 40 und 50 Jahre) antreffen. In einem Kurvenbereich konnten frische Reifenspuren auf der Fahrbahnoberfläche festgestellt werden, die bis auf die Gegenfahrbahn reichten. Nach Zeugenangaben soll der erste der beiden Autofahrer, die zur Tatzeit unmittelbar hintereinander bergauf fuhren, den 37-Jährigen bei der Abfahrt in Richtung L 331 zum Ausweichen gezwungen haben, da dessen Alfa Romeo bei der Kurvendurchfahrt bis zur Mitte der Gegenfahrbahn abgedriftet sei.

Aufgrund des Verdachts der Gefährdung des Straßenverkehrs und eines verbotenen Kraftfahrzeugrennens ordnete der Eildienst der Bonner Staatsanwaltschaft die Sicherstellung der beiden Fahrzeuge und der Führerscheine der beiden jungen Autofahrer an. Ihnen wurde außerdem die Weiterfahrt untersagt. Vor Ort durchgeführte Atemalkoholvortests verliefen negativ. Die Ermittlungen des zuständigen Verkehrskommissariats 1 der Bonner Polizei zum genauen Geschehensablauf dauern weiter an. Geprüft wird dabei auch eine mögliche Einziehung der Fahrzeuge als Tatmittel.

Null Toleranz bei verbotenen Kraftfahrzeugrennen im Straßenverkehr - nähere Informationen auf der Internetseite der Polizei Nordrhein-Westfalen: https://polizei.nrw/null-toleranz-bei-verbotenen-kraftfahrzeugrennen-im-strassenverkehr

Original-Content von: Polizei Bonn, übermittelt durch news aktuell