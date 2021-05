Polizei Bonn

POL-BN: Geschwindigkeitskontrolle in Bonn Mehlem - Sportwagenfahrer mit knapp 170 km/h auf B 9 unterwegs

Bonn (ots)

Eine erhebliche Überschreitung der zulässigen Höchstgeschwindigkeit stellten Einsatzkräfte des Verkehrsdienstes der Bonner Polizei in den Nachmittagsstunden des 04.05.2021 auf der Remagener Straße (B9) in Bonn-Mehlem fest: Gegen 17:00 Uhr war ein 30-jähriger Fahrer mit seinem amerikanischen Sportwagen auf der Bundesstraße in Richtung Remagen unterwegs. An einer eingerichteten Laser-Meßstelle wurde er hier mit einer Geschwindigkeit von 167 km/h bei zulässigen 70 km/h eingemessen. Den folgenden Kontrollort der Polizeikräfte verpasste der Fahrer - trotz eingeleiteter Bremsung - um einige Meter. Die kontrollierenden Polizisten nahmen bei der anschließenden Kontrolle dann auch einen deutlichen Geruch der Bremsanlage des Wagens wahr. Nach der erfolgten Überprüfung vor Ort wurde nach dem Abzug des vorgesehenen Toleranzwertes in der Ordnungswidrigkeitenanzeige ein Wert von 161 km/h vermerkt.

Der Fahrer muss nun mit einem Bußgeld in Höhe von 680,00 Euro, zwei Punkten in Flensburg und einem dreimonatigem Fahrverbot rechnen. Darüber hinaus fertigten die Polizisten einen Bericht an das zuständige Straßenverkehrsamt.

