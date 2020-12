Polizeidirektion Bad Segeberg

POL-SE: Negernbötel/ Hamdorf - Zeugen nach versuchten Einbruch in Einfamilienhaus gesucht

Bad SegebergBad Segeberg (ots)

Am Donnerstag (03.12.2020) ist es in der Zeit zwischen 16:00 Uhr und 16:45 Uhr in der Kieler Straße in Hamdorf zu einem versuchten Wohnungseinbruchdiebstahl gekommen.

Durch einen Zeugen wurden während der Tatzeit zwei männliche Personen in unmittelbarer Nähe des Einfamilienhauses gesehen. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass es sich hierbei um die Täter handelt.

Zur Personenbeschreibung kann gesagt werden, dass es sich um zwei männliche Personen, Alter Anfang 20 Jahre, glattes und kurzes schwarzes Haar, bekleidet mit schwarzen Jacken handelt. Beide Personen trugen einen Mund-Nasen-Schutz.

Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht Zeugen.

Wer hat Beobachtungen gemacht, die mit dem geschilderten Fall zusammenhängen könnten? Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Pinneberg unter der Rufnummer 04101- 20 2 - 0 entgegen.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Bad Segeberg

- Pressestelle -

Dorfstr. 16-18

23795 Bad Segeberg



Sandra Firsching

Telefon: 04551-884-2020

Handy: 0160/3619378

E-Mail: pressestelle.badsegeberg@polizei.landsh.de

Original-Content von: Polizeidirektion Bad Segeberg, übermittelt durch news aktuell