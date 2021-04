Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Dörpen - Eimer in Brand geraten

Dörpen (ots)

Am Donnerstagmorgen wurden Feuerwehr und Polizei zu einem Einsatz in die Burgstraße in Dörpen alarmiert. Vermutlich aufgrund einer nicht vollständig ausgedrückten Zigarette geriet gegen 7 Uhr ein Eimer in Brand. Das Feuer griff auf die Jalousien des Wohnhauses über. Die Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort. Es entstand ein Schaden an der Außenfassade des Hauses.

