Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Täter machten keine Beute

Haren (ots)

Bislang unbekannte Täter brachen in der Nacht zu Donnerstag in eine Seniorenresidenz an der Adenauerstraße in Haren ein. Sie beschädigten ein Fenster und verschafften sich Zutritt zu den Büroräumen. Nach ersten Erkenntnissen machten die Täter keine Beute. Hinweise nimmt die Polizei in Haren unter der Rufnummer 05932/72100 entgegen.

