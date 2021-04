Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Lingen - Zeugen gesucht

Lingen (ots)

In der Nacht zu Samstag haben bislang unbekannte Täter die Reifen von insgesamt drei Pkw aufgeschlitzt. Die Fahrzeuge waren zur Tatzeit am Fahrbahnrand an der Breslauer Straße in Lingen abgestellt. Zeugen, die Hinweise auf mögliche Verursacher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer0591/870 bei der Polizei in Lingen zu melden.

