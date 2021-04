Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Emsbüren - Motorradfahrer schwer verletzt

Emsbüren (ots)

Am Mittwoch kam es auf der Straße Elbergen in Emsbüren zu einem Verkehrsunfall. Ein 69-jähriger Motorradfahrer wurde dabei schwer verletzt. Als er gegen 13 Uhr in Richtung Lingen unterwegs war, übersah er, dass ein vor ihm fahrender Skoda verkehrsbedingt abbremste. Der Kradfahrer fuhr auf das Auto auf und musste mit schweren Verletzungen ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die 35-jährige Skoda-Fahrerin blieb unverletzt.

