Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim

POL-EL: Haren - Verbranntes Essen verursachte Rauchentwicklung

Haren (ots)

Am Mittwochnachmittag wurde durch eine aufmerksame Zeugin Brandgeruch in einem Mehrfamilienhaus am Sanddornweg in Haren gemeldet. Sehr zügig konnte verbranntes Essen als Ursache ausgemacht werden. Die Feuerwehr verschaffte sich Zutritt zur Wohnung und nahm den qualmenden Topf vom Herd. Es entstand kein Personen- oder Sachschaden.

Original-Content von: Polizeiinspektion Emsland/Grafschaft Bentheim, übermittelt durch news aktuell