Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Zwei Leichtverletzte nach Verkehrsunfall im Kreisverkehr

Hamm-Heessen (ots)

Bei einem Auffahrunfall im Kreisverkehr Heessener Straße / Afyonring am Freitag, 26.03.2021, um 15.40 Uhr, verletzten sich zwei Autofahrerinnen leicht. Eine 21-Jährige aus Hamm befuhr mit ihrem Ford Fiesta die Heessener Straße in Richtung stadtauswärts. Nach der Einfahrt in den Kreisverkehr kam es zum Zusammenstoß mit dem verkehrsbedingt wartenden Mercedes einer 46-Jährigen aus Hamm. Diese hatte zuvor den Kreisverkehr ebenfalls in Richtung stadtauswärts befahren. Beide Frauen begaben sich selbstständig in ärztliche Behandlung. Der Ford Fiesta war nicht mehr fahrbereit. Es entstand Sachschaden in Höhe von zirka 5500 Euro. (ja)

