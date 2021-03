Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Radfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Hamm-Pelkum (ots)

Bei einem Verkehrsunfall im Kreisverkehr Kamener Straße/ Kleine Werlstraße ist am Freitagnachmittag (26. März) ein Radfahrer schwer verletzt worden. Der 46-Jährige aus Hamm befuhr gegen 15.15 Uhr den südlichen Radweg der Kamener Straße in Fahrtrichtung stadtauswärts und wollte die Einmündung zur Kleinen Werlstraße über die dortige Querungshilfe passieren. Hier stieß er mit dem Vito eines 38-Jährigen, ebenfalls aus Hamm, zusammen. Dieser hatte zuvor die Kamener Straße in Richtung stadteinwärts befahren und war zum Kollisionszeitpunkt gerade im Begriff, vom Kreisverkehr in die Kleine Werlstraße abzubiegen. Der Zweiradfahrer wurde in ein Hammer Krankenhaus gebracht, wo er stationär verblieb. Während der Unfallaufnahme musste die Einmündung zur Kleinen Werlstraße zeitweilig gesperrt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 4000 Euro geschätzt.(es)

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell