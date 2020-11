Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Schlägerei im Supermarkt

Ludwigshafen - MundenheimLudwigshafen - Mundenheim (ots)

Am Abend des 14.11.2020, kam es in einem Supermarkt im Stadtteil Mundenheim zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen einem Security-Mitarbeiter des Marktes und einem Kunden, da dieser keine Mund-Nasen-Bedeckung trug. Schließlich endete die Diskussion in einer körperlichen Auseinandersetzung, bei der beide Beteiligten leicht verletzt wurden. Wie genau es zu der körperlichen Auseinandersetzung kam, bedarf weiterer Ermittlungen.

