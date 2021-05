Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 14.05.2021 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Dörzbach: Betrunkene im Konvoi unterwegs

Zwei betrunkene Autofahrer waren in der Nacht auf Freitag hintereinander mit ihren Pkws in Dörzbach unterwegs. Gegen 1.15 Uhr kontrollierten Polizeibeamte einen 47-Jährigen mit seinem Audi A3 in der Stachenhäuser Straße. Da direkt hinter dem Wagen ein weiteres Auto fuhr, wurde dieser Wagen, ein BMW X1 mit seinem 59-jährigen Fahrer, ebenfalls überprüft. Bei den beiden Kontrollen stellte sich heraus, dass die Beiden deutlich nach Alkohol rochen. Die Tests zeigten bei beiden Männern jeweils um die 1,2 Promille an. Daraufhin ging es für die Fahrer in Begleitung der Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus. Der 47-Jährige und der 59-Jährige mussten vor Ort noch ihre Fahrerlaubnisse abgeben. Die Männer erwarten nun jeweils eine Strafanzeige wegen der Trunkenheit im Straßenverkehr.

