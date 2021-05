Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Waldshut-Tiengen/ Waldshut: Streifvorgang beim Spurwechsel - Polizei sucht Zeugen!

Freiburg (ots)

Die Konstanzer Straße von Waldshut kommend in Richtung Tiengen befuhr am Donnerstag, 20.05.2021 gegen 15.50 Uhr eine 38 Jahre alte Frau mit ihrem Touran im zweispurigen Bereich. Vor der Ampelkreuzung am Zoll befuhr sie die linke Fahrspur, bis plötzlich ein grauer Opel Zafira von der rechten Fahrspur auf die linke Fahrspur wechselte. Bei dem Spurwechsel kam es zum Streifvorgang mit dem Touran, bei dem ein Sachschaden von rund 3000 Euro entstand. Der graue Opel Zafira mit WT-Kennzeichen entfernte sich ohne anzuhalten. Das Polizeirevier Waldshut-Tiengen (07751/8316-531) hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zum Opel Zafira machen können, sich mit ihnen in Verbindung zu setzen.

