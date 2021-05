Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 06.05.2021 mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Hohenlohekreis

Öhringen: Brand in Dachgeschosswohnung Gegen 02.45 Uhr kam es zum Brandausbruch in einer Dachgeschosswohnung in Öhringen Wollreffenweg. Die Wohnung befindet sich in einen zusammengebauten Komplex aus zwei 6-Familien Wohnhäusern bestehend. Die Bewohner der beiden Häuser konnten sich alle rechtzeitig ins Freie begeben. Der 55-jährige Bewohner der Brandausbruchswohnung erlitt schwere Rauchgasvergiftungen und musste ins Krankenhaus eingeliefert werden. Die Brandursache ist derzeit noch unklar. Die Ermittlungen hierzu dauern an. Der Gesamt-schaden der komplett ausgebrannten Wohnung wird auf etwa 150.000,-- EUR geschätzt. Teile der beiden Gebäude waren in der Nacht wieder bewohnbar. Die Feuerwehr Öhringen war mit 30 Mann und 7 Fahrzeugen im Einsatz. Das Feuer konnte schnell unter Kontrolle ge-bracht und ein weiteres Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

