POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 05.05.2021 mit einem Bericht aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Erster Polizeihauptkommissar Ralf Huber feierte Dienstjubiläum

Am 29. April 2021 beglückwünschte Polizeipräsident Hans Becker beim Polizeipräsidium Heilbronn einen Kollegen zu seinem 40-Jährigen Dienstjubiläum. Innerhalb einer kleinen Feierstunde lies Hans Becker den beruflichen Werdegang des Jubilars, Erster Polizeihauptkommissar Ralf Huber, Revue passieren.

Nach der Einstellung im Jahre 1981 bei der Bereitschaftspolizei in Biberach an der Riß als Polizeiwachtmeister und der Ausbildung, sammelte Ralf Huber beim Polizeirevier Lauffen am Neckar acht Jahre lang erste Berufserfahrungen. Es folgte das Studium zum gehobenen Dienst in Villingen-Schwenningen. Als Jungkommissar betrat Ralf Huber, für ihn zwei Jahre lang unbekanntes Terrain, beim Autobahnpolizeirevier in Ditzingen.

Als Polizeioberkommissar ergab sich für ihn die Gelegenheit, zurück in die Heimat, zur damaligen Polizeidirektion Heilbronn, genauer zum Revier Weinsberg zu kommen. Nach einer kurzen Zeit als Polizeiführer vom Dienst folgte der Wechsel zum Revier Neckarsulm. Zehn Jahre später wurde Ralf Huber schließlich Leiter des Einsatztrainings und baute unter anderem das "AMOK-Training" auf.

Parallel zu allen Tätigkeiten war Ralf Huber viele Jahre als Angehöriger der Alarmhundertschaft in wesentlichen Führungsfunktionen bei einer Vielzahl an Einsätzen in ganz Baden-Württemberg unterwegs.

