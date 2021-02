Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Gundelfingen/Heuweiler: Gefährliches Überholmanöver durch SUV - Polizei sucht Zeugen

Am Freitag, 05.02.2021, ist es auf der Ortsverbindungsstraße Gundelfingen - Heuweiler zu einem gefährlichen Überholmanöver durch einen blauen SUV gekommen.

Dieser befuhr gegen 12:20 Uhr die Gundelfinger Straße, aus Richtung Gundelfingen kommend, in Richtung Heuweiler. Trotz einer scharfen und unübersichtlichen engen Rechtskurve überholte er einen in gleicher Richtung fahrenden Radfahrer /-in.

Ein genau in dieser Kurve aus Heuweiler entgegenkommender Streifenwagen der Polizei musste eine Gefahrenbremsung machen, um eine Kollision mit dem entgegenkommenden und überholenden SUV zu vermeiden. Der SUV-Fahrer konnte kurze Zeit später festgestellt werden.

Die Polizei sucht nun weitere Zeugen. Insbesondere die Person auf dem Fahrrad, die von dem blauen Fahrzeug überholt wurde und den Verkehrsvorgang beobachtet haben müsste, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Freiburg-Nord, Tel. 0761/882-4221, zu melden.

