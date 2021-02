Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Weil am Rhein: dreister Diebstahl aus Kofferraum

Freiburg (ots)

Ein 31-jähriger Mann stand am Mittwoch, 03.02.2021 gegen 19.00 Uhr in Friedlingen in der Hauptstraße an seinem Fahrzeug, als er von einem Mann nach einem Weg gefragt wurde. In dieser kurzen Zeit öffnete wohl ein zweiter Mann die unverschlossene Heckklappe des Fahrzeuges und entnahm einen Rucksack aus dem Kofferraum. In dem Rucksack befanden sich unter anderem ein Handy und Handschuhe.

