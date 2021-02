Polizeipräsidium Freiburg

POL-FR: Küchenbrand - eine Person verletzt

Neuenburg (ots)

Am 04.02.2021, gegen 21.25 Uhr, kam es in einem Mehrfamilienhaus in Neuenburg zu einem Küchenbrand.

Nach derzeitigem Kenntnisstand geriet Fett in einer Pfanne in Brand, was wiederum die Dunstabzugshaube in Brand setzte. Mehrere hinzu gerufene Nachbarn versuchten das Feuer mittels Decken zu löschen, eine Person erlitt hierbei Verbrennungen an der Hand und musste zur weiteren Behandlung in die Helios-Klinik Müllheim verbracht werden.

Die hinzugerufene Feuerwehr löschte den Brandherd endgültig ab. Die betroffene Wohnung wurde vorsorglich stromlos geschaltet und ist derzeit nicht bewohnbar, die betroffenen Bewohner kamen bei Nachbarn unter. Inwieweit ein Schaden an der Bausubstanz entstand, ist noch Gegenstand der Ermittlungen. Nach derzeitigem Kenntnisstand beträgt der Gesamtschaden ca. 25.000 Euro.

Der Polizeiposten Neuenburg hat die weiteren Ermittlungen aufgenommen.

RM / FH

